Tre settimane al via per il Campionato Italiano Assoluto 2020 di Gaeta

Circa 60 armatori saranno al via il 25 agosto per conquistare gli ambiti titoli in palio

Gaeta,

mercoledì 05 Agosto 2020.

Un’organizzazione coraggiosa quella dello Yacht Club Gaeta e

della Base Nautica Flavio Gioia, che con grande determinazione hanno affrontato

le problematiche legate all’emergenza Covid 19 per onorare gli accordi presi

con la FIV e con l’UVAI per ospitare il nostro Campionato più importante.

A tanto impegno hanno risposto circa 60 armatori che saranno

al via il 25 agosto per conquistare gli ambiti titoli in palio. Un parterre di

altissimo livello che sarĂ garanzia di grande spettacolo.

Il richiamo delle regate sulle boe nel bellissimo Golfo di Gaeta infatti non ha lasciato indifferenti i velisti che hanno creduto in questo evento e fra circa 20 giorni faranno un passo importante per mettere alle spalle un periodo veramente buio per tutto lo sport mondiale. I migliori ci saranno.

Le 4 foto di Martina Orsini del Campionato 2019 di Crotone

