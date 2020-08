Ronaldo, non bastano numeri da Fenomeno. La Juve gli regala un’altra delusione

sabato 08 Agosto 2020.

Ronaldo, non bastano numeri da Fenomeno. La Juve gli regala un’altra delusione

Il fuoriclasse portoghese ha tenuto in piedi la squadra, che però non l’ha seguito. Dopo la Scarpa d’oro andata a Immobile, ecco un’amarezza ancora più grande. Lo scudetto non basta…



