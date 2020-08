Inter favorita per lâ€™Europa League? I bookmakers votano United, ma…

Inter favorita per l’Europa League? I bookmakers votano United, ma…

La Redazione24

lunedì 10 Agosto 2020.

Inter favorita per l’Europa League? I bookmakers votano United, ma…

Quote favorevoli ai nerazzurri per la sfida di stasera contro il Bayer e per la conquista del trofeo: Conte che alza la Coppa è dato intorno a 4,00 dai principali siti di scommesse, secondo solo ai Red Devils



