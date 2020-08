Prodotti alimentari e di prima necessità per i più piccoli del Cara di Sant’Anna donati da una rappresentanza di Crotone dell’Ordine Costantiniano

Lo rende noto il Cavaliere di Grazia, Antonio Oliverio del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio

Crotone,

martedì 11 Agosto 2020.

Oliverio, Pascuzzo, Oliverio

Era il 5 dicembre 2018, allorché la sede nazionale della

Croce Rossa Italiana ospitò la sigla del protocollo d’intesa tra il Sacro

Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio –

rappresentato dal Gran Maestro, S.A.R. il principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie

– e la stessa Croce Rossa, con il

presidente nazionale, Francesco Rocca. Purtroppo non dovette trascorrere molto

tempo prima che la tutela e la protezione garantite dal protocollo risultassero

particolarmente urgenti e necessarie: la pandemia da Covid-19 ha precisato un

notevole sforzo dell’Ordine Costantiniano, attraverso la sua onlus, arrivando a raccogliere una

importante cifra a cinque zeri, destinata a strutture e ospedali del

Mezzogiorno e del resto d’Italia.

Naturalmente la Croce Rossa è stata interlocutore

privilegiato di tale dedizione. Anche Crotone ha visto iniziative e donazioni.

La sinergia si è riproposta, nei giorni scorsi, attraverso un altro tipo di

intervento. Ospitando, la città , uno dei più grandi centri di accoglienza per

richiedenti asilo, gestito appunto dalla Croce Rossa, sono numerosi

(all’incirca quaranta) i minori presenti. Diversi dei quali non accompagnati.

Erano loro i beneficiari della donazione effettuata attraverso la

rappresentanza di Crotone dell’Ordine Costantiniano. Nicola Oliverio e Antonio

Oliverio, Cavalieri di Grazia, hanno consegnato molti prodotti alimentari e di

prima necessità per i più piccoli. Presso la sede della Croce Rossa in via

Saffo, il commissario del comitato di Crotone, Francesco Pascuzzo, e Mario Siniscalco, direttore del Cara di

Sant’Anna, hanno inteso ringraziare ricordando proprio quanto detto in

principio: l’attuazione dello spirito di reciprocità segnato dal protocollo

d’intesa. Spirito che trova corrispondenza nella missione di servizio e di

carità cristiana propria dell’Ordine.

Piena la soddisfazione del commissario Pascuzzo, che si è

detto felice anche per le future iniziative che si vorranno concretizzare tra i

due organismi. Fieri e soddisfati anche i cavalieri Costantiniani per aver regalato

un sorriso, uno sprazzo di serenità , a quei giovanissimi che della vita hanno

sovente osservato solamente le brutture.

