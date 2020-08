Margherita Corrado (M5S): A proposito dello Stadio Scida di Crotone

La nota di Margherita Corrado (M5S Senato – Commissione Cultura)

La Redazione

Crotone,

venerdì 14 Agosto 2020.

Leggo che, secondo Forza Italia

(incorporea persino nelle sue note stampa), “a creare il problema stadio fu la

senatrice Margherita Corrado”: un’affermazione lapidaria che basterebbe da sola

a dimostrare tutta l’ignoranza dei fatti che caratterizza i kroto-berlusconiani.

Ansiosi di poter rimproverare qualcosa al candidato civico che sanno essere il

principale avversario alle prossime amministrative, per loro e per gli altri

schieramenti, in mancanza di meglio (e questo la dice lunga), gli danno dello

SMEMORATO, chiamandomi contestualmente in causa con la solita favoletta dello

Scida.

Spiegano poi al lettore credulone

come avrei fatto a creare “il problema stadio”. Innanzi tutto: “intimando al

Mibact”. Intimando che cosa? Difficile rispondere: il verbo, transitivo,

richiederebbe un complemento oggetto che Forza Italia ha evidentemente DIMENTICATO,

a voler essere generosi. In secondo luogo: “accendendo i riflettori sul

problema strutture amovibili, affinché venissero rimosse immediatamente in

favore di un tesoro archeologico che mai vedrà la luce”. Ecco il secondo (e

duplice) VUOTO DI MEMORIA, da parte loro: le strutture amovibili, cioè le

tribune dei versanti est e sud dello Scida, furono realizzate l’una dall’8 al

16 agosto 2016 e l’altra nell’autunno seguente. A quel tempo ero l’archeologa

(libera professionista con partita IVA) che sono sempre stata ma agivo anche

per conto dell’associazione culturale crotonese “Sette Soli”, nata nel 2012. Non

so cosa mai avrei potuto intimare, nell’una e nell’altra veste, al Ministero

che, a sua discrezione, mi dava lavoro (in verità da sempre molto poco, e meno

ancora dopo le note vicende della cementificazione di Capo Colonna nel 2015). Attirai

l’attenzione sul “problema delle tribune” (dunque un problema c’era e la mia

colpa è averlo chiamato per nome mentre tutti fingevano di ignorarlo!) solo

dopo la realizzazione della prima struttura, cioè quando l’errore imperdonabile

era già compiuto: il 19 luglio 2016 il Comune era stato autorizzato, come da

sua richiesta, ad ampliare l’impianto sportivo costruendo su area vincolata e

proprio dal Ministero che avrebbe il compito di fare applicare il Codice dei

Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), non di violarlo o consentirne

la violazione.

Duplice VUOTO DI MEMORIA, dicevo,

perché anche la presunta motivazione attribuitami è errata. Non ho chiesto la

rimozione delle tribune mobili, men che meno “in favore di un tesoro

archeologico che non vedrà mai la luce”. Rimuoverle, nel 2018 o nel 2020 o nel

2200, non cancellerebbe la forzatura compiuta nel 2016, pessimo esempio dato a

tutto il Paese e dimostrazione che la Calabria resta una Repubblica a parte,

dove le leggi italiane non valgono, o comunque non del tutto, in omaggio all’adagio

popolare Fatta la legge, trovato l’inganno! La luce, inoltre, quei ruderi

l’hanno vista eccome, nel 1978, quando fu condotto lo scavo archeologico in

ragione del quale l’area ove insistono fu vincolata, nel 1981, e il vincolo

notificato al Comune, che consapevolmente lo violò già nel 1998.

Ho cercato, da archeologa, nell’ottobre

2016, chiedendo e ottenendo dal MiBACT l’accesso agli atti, di ricostruire in

dettaglio la scabrosa vicenda, per mettere il Ministero (oggi come allora a

guida Franceschini) davanti alle proprie gravi responsabilità rispetto ai

compiti istituzionali che gli sono affidati. E la lettura delle carte disponibili

mi consentì di scrivere la lunga memoria pubblicata sulla mia pagina di

Academia.edu e tuttora reperibile in rete (https://www.academia.edu/29713757/M_Corrado_Lampliamento_dello_stadio_Ezio_Scida_di_Crotone_Un_caso_esemplare_di_cattiva_tutela).

L’entità Forza Italia potrebbe informarsi anche lì, se volesse realmente

conoscere gli avvenimenti e dopo, se mai, commentarli.

Alla luce di quanto già avvenuto

e ben conoscendo la natura dei miei concittadini, puntualmente restii a fare i

conti con la storia e, quanto agli amministratori pubblici, sempre pervicacemente

privi di MEMORIA, anticipavo, in quel testo, quanto sarebbe accaduto a luglio

2018, cioè alla scadenza del biennio concesso dal Ministero per realizzare

altrove l’impianto sportivo degno della Serie A che il Sindaco giurava di poter

materializzare in 2 anni per liberare lo Scida, ripristinando la legalità dopo

una inopinata siesta messicana…

Per questa ragione, appena

accettata la candidatura al Senato, rispondendo a chi si preoccupava delle mie

nuove (eventuali) opportunità di agire al riguardo da Roma, dichiarai

pubblicamente che la questione per me era chiusa ad agosto 2016: fu lì

l’errore, l’intrigo ordito neanche troppo magistralmente, lì la pessima figura,

del Ministero ma anche della Città , davanti al resto d’Italia e per la quale

tuttora siamo derisi ovunque. Ho mantenuto l’impegno, ho ignorato con rigore

scientifico le vicende successive dello Scida, evitando persino di rispondere

ai calunniatori, tranne in rare occasioni, e alle plurime becere provocazioni

che chiunque, ultimo l’ectoplasma di Forza Italia, ha inteso muovermi puntando

sempre al bersaglio facile, per evidente mancanza di attributi.

Solo in prossimità del 18 luglio

2018, sollecitata dalla collega Barbuto, firmai con lei una lettera all’allora

Ministro Bonisoli perché trovasse un modo per non penalizzare i tifosi

crotonesi, non certo l’Amministrazione Pugliese e la Società sportiva,

parimenti responsabili, a mio avviso, di avere disatteso l’impegno assunto con

lo Stato nel primo Consiglio Comunale dell’era Pugliese. Mai fu più vero che il

buon giorno si vede dal mattino! Firmai non senza imbarazzo, solo perché non

fossero i tifosi a pagare l’insipienza di chi puntualmente li ha

strumentalizzati e li strumentalizza a fini elettorali e di generico consenso (o

dovrei dire di impunità ), ma ben sapendo, allora come oggi, che si trattava di

un errore. La decisione sul futuro delle tribune mobili dello Scida, infatti,

NON è e non é mai è stata politica ma di ordine strettamente amministrativo.

Non potevo immaginare, allora,

che della delicatissima vicenda – un errore rafforzato da innumerevoli altri,

commessi per rimarcarlo, invece di risolverlo – si stessero interessando anche

altri attori istituzionali di livello apicale, persino nei modi che il CSM ha

in fine censurato il 15 giugno 2020 (https://www.radioradicale.it/scheda/608272/consiglio-superiore-della-magistratura-disciplinare),

com’è a tutti noto. Anche per questo, pur comprendendo le sensate

preoccupazioni dell’ing. Voce, non ritengo sia opportuno, per chiunque,

assecondare prima della pronuncia del Consiglio di Stato qualsivoglia contatto

con il Ministero di Franceschini da parte del Comune, interlocutore del tutto

privo di credibilità a distanza di altri due anni dalla scadenza non rispettata.

Tutto questo, i media compiacenti si guardano bene dal dirlo/scriverlo, così

come si guardano bene dal pubblicare le mie note, preferendo far ‘crescere’ la

città dando spazio ai tanti rosiconi professionali.

Rinuncio per sfinimento a

rettificare tutte le successive falsità , poiché non una parola della nota puerile

e sgrammaticata di Forza Italia corrisponde al vero (il che è persino

statisticamente sorprendente), ma tengo a precisare che non mi sono affatto

schierata apertamente a favore della candidatura di Enzo Voce. Ho abbracciato con

convinzione, finché è stata sul piatto, l’ipotesi del sen. Vito Crimi che alle

comunali di Crotone il Movimento, tutto, convergesse, facendo un percorso

autonomo ma parallelo, sul candidato civico meno compromesso con le precedenti

amministrazioni e più in grado di garantire la discontinuità che è imposta, a

chiunque conservi onestà intellettuale e MEMORIA, dallo stato di insostenibile prostrazione

in cui versano la Città e la Provincia. Altri hanno cambiato idea, per ragioni

che ciascuno saprà valutare con gli strumenti di cui dispone (e che l’esito

delle votazioni sigillerà con una benedizione o una condanna); la mia prioritÃ

resta quella.

