La Redazione24

,

giovedì 20 Agosto 2020.

Lautaro: “A Conte sarò sempre grato. Peccato per il -1 dalla Juve in campionato”

L’attaccante argentino parla al sito Uefa: “È stato un anno difficile, il tecnico ha cambiato mentalità alla squadra. Il -1 dalla Juve in campionato? Peccato”



