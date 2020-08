Milan scatenato: Diaz c’è, sorpassata l’Inter per Tonali

Milan scatenato: Diaz c’è, sorpassata l’Inter per Tonali Il mercato di Elliott si accende: per lo spagnolo accordo col Real per il prestito con diritto di riscatto. Per l’azzurro l’offerta di Maldini è più ricca di quella nerazzurra continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

sabato 29 Agosto 2020.

Il mercato di Elliott si accende: per lo spagnolo accordo col Real per il prestito con diritto di riscatto. Per l’azzurro l’offerta di Maldini è più ricca di quella nerazzurra



