Beffato lâ€™Atletico e le big: va alla Juve Barbieri, il super 2002 del Novara

La Redazione24

,

lunedì 31 Agosto 2020.

Classe 2002, terzino destro con Cancelo come idolo, l’anno scorso ha giocato in C con il Novara. Superata la concorrenza dei madrileni e di altre big come Inter e Milan



