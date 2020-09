CirÃ² Marina: continuano senza sosta interventi messa in sicurezza delle strade urbane, completato anche l’asfalto di Via Scalaretto

CirĂ² Marina: continuano senza sosta interventi messa in sicurezza delle strade urbane, completato anche l’asfalto di Via Scalaretto

Lo rende noto la Commissione Straordinaria del Comune di CirĂ² Marina

CirĂ² Marina,

martedì 01 Settembre 2020.

Continuano senza sosta gli interventi di messa in sicurezza delle strade urbane finalizzate ad incrementare il livello di sicurezza delle stesse nonché decoro urbano. Dopo il completamento dell’intervento sul lungomare Nord, avvenuto prima di ferragosto, che ha restituito dignità e decoro allo stesso, -afferma il dirigente tecnico del Comune, Ing. Iacovino- sono terminati, nella giornata di ieri, i lavori di rifacimento del manto stradale in Via Scalaretto.

Da oggi i lavori si sposteranno in zona Casopero, altro quadrante della città in cui la pavimentazione di importanti arterie cittadine presenta uno stato di pericoloso degrado. La posa in opera del nuovo tappetino di usura sara’ preceduta dalla fresatura del vecchio conglomerato bituminoso. Sempre in settimana inizieranno gli interventi di realizzazione della segnaletica orizzontale sul lungomare Nord e su numerose altre arterie cittadine.

