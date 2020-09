Calendario serie A per il Crotone un vero tour de forge le prime quattro giornate. Chiusura di stagione allo Scida contro la Fiorentina

Andrea Primitivi si aggiunge allo staff tecnico pitagorico

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

mercoledì 02 Settembre 2020.

In

trasferta contro il Genoa la prima giornata, allo Scida per affrontare il Milan

la seconda giornata, in quel di Reggio Emilia la terza giornata e poi di nuovo

in casa contro i campioni d’Italia di Andrea Pirlo. Come inizio non ci poteva

essere di peggio per i pitagorici di mister Stroppa. Ma come ha affermato lo

stesso tecnico: “gli avversari sono tutti temibili ed occorre affrontarli nel

migliore dei modi”. Al momento, però, il Crotone è incompleto, soltanto

quattordici giocatori ed alcuni potrebbero passare ad altra squadra fra qualche

giorno. L’Atalanta di mister Gasperini di scena a Crotone la sesta giornata e

l’ottava giornata sarà la volta della Lazio ad essere ospitata allo Scida. Decima

giornata sempre sul terreno dell’Ezio Scida ci sarà il Napoli di Gattuso.

Tredicesima giornata scontro con la neo promossa Spezia. Antivigilia di Natale,

quattordicesima giornata, pitagorici a

casa contro il Parma. Nuovo anno (quindicesima giornata) in trasferta il tre

gennaio per affrontare i vice campioni d’Italia dell’Inter. Epifania all’Ezio

Scida contro la Roma e di nuovo in casa il17 gennaio per la sfida contro il

Benevento. Chiusura del girone d’andata a Firenze.

Sul

fronte degli arrivi, un altro tassello tecnico si aggiunge al mosaico del

Crotone per completare lo staff. Si tratta del preparatore atletico Andrea

Primitivi, 44 anni, con alle spalle una carriera di preparatore fatta nel Milan

tra prima squadra e il settore Primavera. GiĂ collaboratore di Stroppa quando

il tecnico del Crotone allenava la seconda squadra del Milan, il nuovo

collaboratore tecnico ritroverĂ a Crotone anche un altro ex collega, Fabio

Allevi con cui ha lavorato insieme a Milanello.

L’arrivo

di Andrea Primitivi colma il vuoto che si era creato nello staff tecnico del

Crotone dopo la scomparsa del preparatore Sergio Mascheroni. Una perdita che

non sarĂ dimenticata nel tempo dai dirigenti pitagorici e da tutta la

tifoseria.

