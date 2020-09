Tonali, inizia l’avventura in rossonero: ecco l’arrivo a “La Madoninna”

Tonali, inizia l’avventura in rossonero: ecco l’arrivo a “La Madoninna” Dopo giorni di attesa il centrocampista inizia la sua avventura in rossonero con i test clinici alla “La Madonnina”. Per lui pronto un contratto di 5 anni e indosserà la maglia n. 8, appartenuta a Rino Gattuso continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

mercoledì 09 Settembre 2020.

