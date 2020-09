Il nuovo comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Vascello Vittorio Aloi in visita al prefetto di Crotone, Tiziana Tombesi

Lo rende noto la Prefettura UTG di Crotone

La Redazione

Crotone,

giovedì 10 Settembre 2020.

Si è svolta in data di ieri la visita istituzionale al prefetto di Crotone, Tiziana Tombesi, del nuovo comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Vascello Vittorio Aloi che, a partire dal 24 settembre prossimo, sostituirà il comandante uscente Capitano di Vascello Giovanni Greco.

L’incontro

ha costituito occasione per discutere circa la complessa

attività svolta dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera in virtù dei

diversi compiti istituzionali ad essa attributi.

Nel

corso del colloquio, che si è svolto in un clima di grande cordialità , il

prefetto ha manifestato apprezzamenti sull’operato della Capitaneria di Porto,

che con la sua quotidiana attivitĂ fornisce fondamentale contributo al sistema della sicurezza

e del salvataggio, a maggior ragione in un sito come quello crotonese

fortemente interessato dal fenomeno degli sbarchi di migranti.

Il Prefetto ha rivolto all’Ufficiale le proprie espressioni di benvenuto, formulando gli auguri di buon lavoro nell’importante incarico che si appresta a svolgere nel territorio della Provincia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA