Vegni: "Il Giro non adotta il protocollo-Tour per i positivi al coronavirus" Il direttore della corsa rosa: "Il regolamento dice che l'organizzatore 'può', non 'deve'. E io non mando a casa il team: lo testo ogni giorno"

venerdì 11 Settembre 2020.

Il direttore della corsa rosa: “Il regolamento dice che l’organizzatore ‘può’, non ‘deve’. E io non mando a casa il team: lo testo ogni giorno”



