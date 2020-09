Blister e Viagra per la “doppia”: ecco il casco speciale di Vale per Misano

Blister e Viagra per la “doppia”: ecco il casco speciale di Vale per Misano La grafica di Rossi per il duplice appuntamento di San Marino prevede la famosa pasticca blu, su sfondo bianco, con aggiunta di ‘4 pasticche rivestite con film’: esplicito riferimento alla necessità di tutta l’energia possibile per un vecchietto come Valentino’ continua […]

La Redazione24

,

sabato 12 Settembre 2020.

Blister e Viagra per la “doppia”: ecco il casco speciale di Vale per Misano

La grafica di Rossi per il duplice appuntamento di San Marino prevede la famosa pasticca blu, su sfondo bianco, con aggiunta di ‘4 pasticche rivestite con film’: esplicito riferimento alla necessità di tutta l’energia possibile per un vecchietto come Valentino’



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA