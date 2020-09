COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI – CONCORSO (scad. 11 ottobre 2020)

Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di quindici allievi carabinieri, in qualita' di atleti, per il Centro sportivo (anno 2020). (20E10039)

sabato 12 Settembre 2020.

