Dal COISP: Elogio ai Poliziotti delle Volanti di Crotone per essere sempre pronti alla difesa di tutti i cittadini

La nota del segretario provinciale generale COISP Antonio COMMISSO

La Redazione

Crotone,

domenica 13 Settembre 2020.

Oggi il sindacato di Polizia COISP più che mai sente il

dovere di esprimere un forte elogio e parole di apprezzamento nei confronti dei

colleghi delle volanti per gli eccellenti risultati, grazie alla caparbietà e

alle spiccate qualità professionali dei ragazzi sempre in ‘’PRIMA LINEA’’ che hanno permesso di assicurare alla giustizia

un cittadino resosi responsabile del reato di tentata estorsione.

Resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

Nella fattispecie nella mattinata di Lunedi mentre la

volante effettuava il normale servizio di controllo del territorio, veniva

inviata in ausilio a personale della locale Polizia Municipale, per un soggetto

che brandiva un coltello che poco prima aveva cercato di estorcere denaro a un

cittadino crotonese; una volta giunti sul posto lo stesso per sottrarsi al

controllo di Polizia reagiva in modo energico spintonando e sferrando una serie

di calci e pugni agli operatori intervenuti; con non poca difficoltà si riusciva

ad accompagnare il soggetto presso la locale Questura, dove una volta giunto,

il soggetto riprendeva a inveire e ad aggredire fisicamente gli operatori e

pertanto veniva anche deferito per i reati di minacce resistenza a P.U.

ANCORA UNA VOLTA GRAZIE AI NOSTRI ANGELI IN DIVISA, IL

PEGGIO E’ STATO SCONGIURATO.

Oggi questa ORGANIZZAZIONE SINDACALE esprime parole di

elogio per tutti i colleghi intervenuti ed è certa che il signor Questore quale

autorità di pubblica sicurezza e massimo referente della Polizia di Stato nella

provincia, esprimerà presto un giusto riconoscimento per l’operato di questi

poliziotti, che per la professionalità e la fermezza dimostrata meritano

certamente di essere premiati.

