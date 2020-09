La prima di Pirlo: look, tattica e… Le 5 cose da aspettarsi dal Maestro

Oggi Andrea Pirlo sarà protagonista della prima conferenza stampa di vigilia della sua carriera da allenatore. Domani infatti la Juventus darà il via alla corsa al decimo scudetto consecutivo nella gara in programma a Torino alle 20:45 contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Luca Bianchin analizza in 5 punti cosa possiamo aspettarci da lui



