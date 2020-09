Domani 24 settembre riaprono le scuole in Calabria

Lo rende noto Jole Santelli, presidente della Regione Calabria

La Redazione

Catanzaro,

mercoledì 23 Settembre 2020.

Con decreto del 10 agosto la Regione Calabria, anticipando tutte le

altre Regioni, ha disposto l’apertura delle scuole per il 24 settembre,

ritenendo dannoso per gli studenti il ritorno a scuola il 14 dello

stesso mese per poi bloccare le lezioni a causa dei seggi elettorali.

La data del 24 settembre è quella prevista per l’apertura delle scuole.

Spiace che fake news montate ad arte in queste ore creino esclusivamente confusione. È ovvio che i sindaci, sulla base di specifiche esigenze locali, possono procrastinare la data prevista dalla Regione.

