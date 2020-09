Gli auguri di buon inizio delle attività didattiche della Dirigente Scolastica Graziella Spinali agli alunni e genitori

La lettera della neo Dirigente Scolastica Graziella Spinali dell’Istituto Comprensivo “Casopero”

La Redazione

Cirò Marina,

giovedì 24 Settembre 2020.

Cari alunni, cari genitori, in questo inizio di anno scolastico, concitato e problematico per via del Coronavirus, non ho mai smesso di pensare a voi ed alla Nostra Scuola.In questi primi giorni di settembre ho avuto modo di incontrare una meravigliosa comunità scolastica formata da Docenti preparati ed appassionati, un DSGA infaticabile e professionale, degli Assistenti Amministrativi empatici e competenti, dei Collaboratori Scolastici attenti e disponibili. Un unico pensiero ci ha accomunati: la voglia di riprendere le attività didattiche riabbracciandoci con gli occhi e col sorriso toccando tangibilmente il desiderio ed il bisogno di sentirci una comunità viva, presente ed unita.Siamo ai nastri di partenza di un anno scolastico diverso, che ci impone di essere resilienti ma che ci fa assaporare con più gusto ogni prezioso momento trascorso insieme per ripartire con serenità e responsabilità .Tra gli infiniti primi giorni di scuola in veste di studentessa e docente questo sarà il più speciale perché è il mio primo giorno di scuola da Dirigente Scolastico. Sono orgogliosa ed onorata di essere con voi che, in me, troverete sempre un interlocutore attento e disponibile, anche autorevole se necessario, ma sempre pronto a battersi per una giusta causa: il benessere e la formazione dei nostri alunni. Mi sono impegnata strenuamente per assicurare un inizio delle attività didattiche in sicurezza, e questa mia volontà è stata accolta e condivisa in toto da tutto il personale della Scuola, della Nostra Scuola.Tutto è ormai pronto e domani sarete voi, bambini e ragazzi, con le vostre urla, i vostri sorrisi e la vostra vitalità ad accendere il grande motore dell’ Istituto Comprensivo “Casopero”.Noi ci siamo, siamo pronti a ripartire con serenità e forza ritrovata per affrontare un anno da cui, sono sicura, la Nostra Comunità ne uscirà rafforzata nelle competenze e coesa nello spirito.”La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo”.Buon anno a tutti NOI!La vostra Dirigente ScolasticaGraziella Spinali

