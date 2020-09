Gnocchi in crema di zucca

Un piatto goloso e appagante, perfetto per accogliere l’autunno alle porte

Se c’è un simbolo gastronomico dell’autunno, è sicuramente la zucca: dolce,

saporita, versatile nelle sue mille varianti. Negli ultimi giorni di settembre

è perfetta per realizzare uno dei primi piatti più amati dagli italiani: la vellutata di zucca e patate. Oggi, questa

ricetta sarĂ utilizzata per preparare un primo delizioso a base di gnocchi, le

morbide gemme di patate che, secondo

la tradizione, sono le protagoniste assolute delle tavole del giovedì.

La ricetta in questione propone

degli gnocchi leggeri, senza uova,

in modo da avere un impasto che non appesantisca troppo. L’assenza di uova,

però, richiede una cottura veloce e attenta, altrimenti si otterrà una

consistenza sbagliata, gommosa o – al contrario – troppo molle e tendente a

disfarsi. Ma seguendo passo passo la ricetta sarĂ impossibile sbagliare, e si

otterranno degli gnocchi leggeri e morbidi, proprio come quelli delle nonne.

Il dolce condimento alla zucca, inoltre, verrĂ bilanciato dal gusto saporito della pancetta:

un’accoppiata vincente, che infatti si incontra in moltissime varianti. Qui

abbiamo utilizzato una classica zucca napoletana, perfetta per essere ridotta

in crema. Ma la zucca è un ortaggio davvero versatile; alcune varietà , poi,

sono davvero sorprendenti, come l’incredibile zucca spaghetto.

In questa ricetta, facilissima e

relativamente veloce, la zucca è protagonista e potrà essere gustata quasi in

purezza. Scopriamo come fare:

Ingredienti

(per 4 persone):

Per gli gnocchi

1 kg di patate

350 gr di farina 00

15 gr di sale fino

semola di grano duro rimacinata q.b.

Per la crema di zucca

500 gr di zucca

120 gr di pancetta dolce

1 cipolla bianca

25 gr di parmigiano

sale e pepe q.b.

olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione

Iniziate la

preparazione della ricetta dalla realizzazione

degli gnocchi: mettete a bollire, in una pentola capiente, le patate ben

lavate, immerse in acqua salata, per circa mezz’ora e finché non saranno

perfettamente morbide. Scolatele, pelatele e schiacciatele finché sono ancora

calde, eventualmente aiutandovi con uno schiacciapatate, poi prelevate circa

100 gr di pasta di patate e tenetela da parte. Al resto delle patate

schiacciate, aggiungete la farina 00 e il sale e lavorate il tutto velocemente:

l’impasto non dovrà essere maneggiato a lungo altrimenti gli gnocchi risulteranno

duri.

Infarinate un piano di lavoro con

della semola e stendete l’impasto in

modo da formare dei filoncini, spessi circa un dito. Tagliateli poi a

tocchetti per ottenere gli gnocchi: potete lasciarli così, con la classica

forma tondeggiante, o passarli su un rigagnocchi, lo strumento apposito per

formare i classici solchi sulla superficie della pasta.

Nel frattempo pulite la zucca: per ottenere la polpa togliamo la buccia, i

filamenti e i semi. Tagliate quindi la polpa a dadini. In una padella capiente,

fate soffriggere in un filo d’olio una cipolla bianca tritata finemente.

Aggiungete poi anche i dadini di zucca, fate rosolare e aggiungete un po’

d’acqua per aiutare la cottura. Salate e pepate secondo i gusti e lasciate cuocere a fiamma media per 10 minuti. A

cottura terminata, frullate la zucca insieme alla patata che avete tenuto da

parte, per ottenere la crema.

Mettete a cuocere gli gnocchi in abbondante acqua salata,

scolandoli appena verranno a galla. Intanto, in una padella antiaderente, fate

rosolare a fuoco alto la pancetta tagliata a cubetti, senza aggiungere

ulteriore condimento, ma lasciando sciogliere il grasso della pancetta. Appena

diventerĂ croccante, aggiungete anche la crema di zucca e gli gnocchi scolati,

un filo d’olio e saltate con delicatezza.

Gli gnocchi su crema di zucca sono

pronti, da servire ben caldi con – se piace – una spolverata di formaggio

grattugiato.

