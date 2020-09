La Fuego Latino Dance Academy diventa anche centro di formazione istruttori di ballo

Da Settembre, si accinge ad iniziare i corsi e preparare i ragazzi per il primo e tanto atteso esame del percorso CSEN ACADEMY, ramo del CSEN, meraviglioso ente EDUCAZIONALE E DI PROMOZIONE SPORTIVA

Cirò Marina,

sabato 26 Settembre 2020.

È ufficiale, la scuola di ballo FUEGO LATINO DANCE ACADEMY di Cirò Marina dei Maestri Roberto Raffaele e Antonella Scalise è la prima scuola di danza sportiva del Cirotano che si occupa da quest’anno della formazione di istruttori di ballo, ed oltre ad aver riaperto il sipario e acceso le luci del suo palcoscenico dopo il buio periodo del Lockdown, da Settembre, si accinge ad iniziare i corsi e preparare i ragazzi per il primo e tanto atteso esame del percorso CSEN ACADEMY, ramo del CSEN, meraviglioso ente EDUCAZIONALE E DI PROMOZIONE SPORTIVA al quale la scuola è affiliata da tempo, e che si occupa, oltre che dello sport in genere incluso la danza sportiva, della formazione dei futuri istruttori di ballo, una possibilità questa che già da tempo i maestri e la scuola si sono posti sempre come obbiettivo primario, infatti, insieme alla preparazione di atleti agonisti e ballerini di stampo nel territorio nazionale e non, gli stessi hanno deciso di ufficializzare il tutto e di far intraprendere a chiunque voglia, un doppio percorso, uno da ballerini e uno da futuri istruttori, cosicché da dare una opportunità e proiezione futuristica lavorativa a questi giovani ragazzi che si impegnano, e soddisfazione alle famiglie che hanno investito ed investono con sacrificio nella formazione artistica, tecnica e didattica dei propri figli, essendo i genitori stessi, a detta dei maestri, i pilastri fondamentali della scuola e consapevoli dell’importanza di ciò che offre la stessa, ed essendo consapevoli inoltre, che si vive in tempi difficili, tempi in cui l’inserimento del mondo del lavoro diventa sempre più distante, non meritocratico e arduo per tutti. La scuola di ballo FUEGO LATINO DANCE ACADEMY ricordiamo essere l’unica realta, per la danza sportiva, che dà questo tipo di opportunità e che permette dopo anni di percorso accademico (ACADEMY per l’appunto), di terminare il percorso entrando in possesso di diploma e certificazione riconosciuta dal CONI che permette agli allievi di affiancare un maestro e lavorare da subito in tutte le scuole di ballo nel territorio nazionale. I maestri Antonella Scalise e Roberto Raffaele, che ricordiamo quest’ultimo essere un membro dello staff tecnico CSEN con l’incarico di responsabile tecnico per le danze latine e standard di tutta la provincia di KR, si dicono soddisfatti della nuova realtà in cui vive oggi giorno la scuola, che vanta 20 anni di attività al servizio di tutti gli amanti del ballo, amatori e agonisti, 20 lunghi anni bellissimi, con alti e bassi come in tutte le famiglie, durante i quali i maestri Roberto e Antonella sono sempre stati a disposizione di tutti, da i più bisognosi di ballo (e non solo…!!) ai più talentuosi, che hanno formato caratterialmente, fisicamente e didatticamente tanti giovani che ancora oggi, a distanza di anni, gli sono grati per il contribuito loro dato e che si sono inseriti nel mondo del lavoro come professionisti, molti anche al di fuori del mondo del ballo. Il tanto atteso esame si terrà il 17 Ottobre, data in cui i ragazzi si presenteranno di fronte agli esaminatori (Maestri altamente qualificati CSEN) che valuteranno i loro progressi nel corso dell’anno accademico, ma al di là di tutto, i maestri Roberto e Antonella aspettano con piacere tutti coloro che vogliano entrare incondizionatamente a far parte di questa splendida famiglia e realtà chiamata FUEGO LATINO DANCE ACADEMY.Â

