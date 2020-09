Samp, Keita si ferma subito: Ã¨ positivo al coronavirus. Ok invece le visite mediche

Samp, Keita si ferma subito: è positivo al coronavirus. Ok invece le visite mediche

Samp, Keita si ferma subito: è positivo al coronavirus. Ok invece le visite mediche L’attaccante in arrivo dal Monaco doveva firmare oggi dopo i test, poi l’imprevisto. Ma l’affare è comunque andato in porto continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

martedì 29 Settembre 2020.

