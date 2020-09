Cagliari, è il giorno di Nainggolan. Genoa: ecco Shomurodov. Visite mediche per Hauge

Cagliari, è il giorno di Nainggolan. Genoa: ecco Shomurodov. Visite mediche per Hauge Accordo tra il club sardo e l’Inter per la cessione del cartellino a titolo definitivo sulla base di 12 milioni più due giovani che prenderanno la via di Milano continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 30 Settembre 2020.

Cagliari, è il giorno di Nainggolan. Genoa: ecco Shomurodov. Visite mediche per Hauge

Accordo tra il club sardo e l’Inter per la cessione del cartellino a titolo definitivo sulla base di 12 milioni più due giovani che prenderanno la via di Milano



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA