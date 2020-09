Spadafora: “Non ci sono le condizioni per fermare il campionato”

La Redazione24

,

mercoledì 30 Settembre 2020.

Spadafora: “Non ci sono le condizioni per fermare il campionato”

“Cambiare il protocollo? No, per ora va bene così”. Il ministro ha anche definito avventate le parole (poi rettificate) della sottosegretaria alla salute Zampa, che invocava lo stop



