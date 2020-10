Cirò: Nicodemo Sculco compie 100 anni, tra i primi innestatori cirotani

Auguri al Sign. Nicodemo Sculco per i suoi 100 anni!

Cirò,

giovedì 01 Ottobre 2020.

Oggi il signor Nicodemo Sculco ha compiuto 100 anni. Per lui, oltre all’affetto di tutta la famiglia, anche la visita del sindaco Francesco Paletta e dell’Amministrazione comunale che hanno voluto portare gli auguri di tutta la comunitĂ di Cirò e gli hanno consegnato come ricordo una pergamena per questo traguardo raggiunto.

Nella vita la centenaria, ha dedicato la sua vita all’agricoltura ed alla coltivazione della vite, tra i primi innestatori cirotani.

