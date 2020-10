Il Consiglio straordinario di Lega ha deciso: rinviata Genoa-Torino

Il Consiglio straordinario di Lega ha deciso: rinviata Genoa-Torino Rispettata la regola Uefa: le 11 positività in una settimana sono un’eccezione. Ma per il Genoa non ci sarà una seconda possibilità. La prossima volta, con 13 giocatori disponibili, dovrà scendere in campo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 01 Ottobre 2020.

Rispettata la regola Uefa: le 11 positività in una settimana sono un’eccezione. Ma per il Genoa non ci sarà una seconda possibilità. La prossima volta, con 13 giocatori disponibili, dovrà scendere in campo



