Juve, saluta Douglas Costa: torna in prestito al Bayern. Parte l’assalto a Chiesa

La Redazione24

,

domenica 04 Ottobre 2020.

In serata l’intesa tra bianconeri e tedeschi: prestito secco per una stagione per il brasiliano che inizia l’avventura bis a Monaco di Baviera



