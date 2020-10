Pradé al veleno su Chiesa: “Amore non corrisposto, per lui eravamo solo un veicolo per andare via”

martedì 06 Ottobre 2020.

Pradé al veleno su Chiesa: “Amore non corrisposto, per lui eravamo solo un veicolo per andare via”

Il d.s. viola commenta la cessione del gioiello alla Juve: “Per noi operazione ottima, 60 milioni in questo periodo sono tanti. La fascia da capitano con la Samp? Un errore. Commisso a livello affettivo si aspettava di più”



