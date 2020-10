Ganna: “Le calorie bruciate oggi? Di solito le faccio fuori in tre giorni…”

Ganna: “Le calorie bruciate oggi? Di solito le faccio fuori in tre giorni…” Il campione del mondo a cronometro, già vincitore nella crono d’apertura della corsa rosa numero 103, ha compiuto una grande impresa attaccando in salita in una delle tappe più lunghe del Giro: “Geraint Thomas mi ha suggerito di attaccare, gli ho dato […]

La Redazione24

,

mercoledì 07 Ottobre 2020.

Ganna: “Le calorie bruciate oggi? Di solito le faccio fuori in tre giorni…”

Il campione del mondo a cronometro, già vincitore nella crono d’apertura della corsa rosa numero 103, ha compiuto una grande impresa attaccando in salita in una delle tappe più lunghe del Giro: “Geraint Thomas mi ha suggerito di attaccare, gli ho dato retta”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA