Cirò Marina: Dell’Aquila, impedito a poter partecipare alla proclamazione dei componenti il nuovo consiglio comunale “per motivi di lavoro”

Nella stessa tarda serata ha tenuto una conferenza stampa presso un noto locale della città , per incontrare i suoi sostenitori, accorsi per applaudirlo e confermagli la loro fiducia e stima.

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

giovedì 08 Ottobre 2020.

Ha voluto così riferire e spiegare le motivazioni della sconfitta che ha riconosciuto imputando la stessa “ad alcuni errori fatti,” ma anche a spiegare che “il forte divario non è stato solo da imputare agli errori ma anche ad una mancanza di “lealtà ” da parte della coalizione guidata dal candidato Filippelli che ha disatteso la neutralità della sua colazione”. In sostanza ha voluto fare intendere che la sua sconfitta è stata anche figlia di un accordo, non scritto, ma sotteso tra. Al di là di queste prime analisi, ha comunque voluto ribadire l’autonomia della sua colazione che ha orgogliosamente raggiunto un risultato straordinario, non scontato ad avvio della campagna elettorale. Ha detto anche che ha subito sentito il neo sindaco Ferrari, dopo le prime proiezioni, congratulandosi con lui e con tutti i consiglieri eletti. e che dopo le consultazioni si sarebbero potute aprire nuove strade di collaborazioni ma a fronte di precise condizioni; discontinuità con la vecchia gestione amministrativa interna all’Ente e quindi “azzeramento delle cariche dirigenziali, ad eccezione per quella ricoperta dall’ing. Iacovino che ha consegnato una città più pulita e ordinata”.; riordino del sistema tributario, salvaguardia della pineta, green economy”. Se questi punti saranno affrontati e risolti, “consapevoli che solo insieme si potrà cambiare”, saremo pronti a fare la nostra parte propositivamente e con partecipazioni attiva. Infine ha dichiarato che nelle sue personali battaglie vi sarà anche quella che vede come obiettivo finale l’unificazione dei due comuni, Cirò e Cirò Marina. A margine della conferenza, la consegna di una rosa a tutte le donne che hanno avuto un ruolo nella campagna elettorale e che sono state applaudite e ringraziate.

