Il noto pizzaiolo cirotano Nicodemo Arnoni vince ancora, 1° classificato “Pizza senza glutine” al Trofeo dell’Arte bianca e delle eccellenze calabresi

Continuano i riconoscimenti e le performance dell’oramai noto pizzaiolo, Nicodemo Arnoni, che dopo l’ultimo successo lo scorso anno durante il 19° Campionato Mondiale di Pizza Piccante svoltosi a Scalea il 22 e 23, Ottobre del 2019, in occasione della più importante manifestazione dedicata alla Pizza Piccante, si è imposto nuovamente al trofeo delle arti bianche e delle eccellenze calabresi, svoltosi a Roccella Jonica presso l’hotel Parco dei Principi.

Un premio alla sua voglia di proporre e studiare nuove creatività e modi di offrire e presentare una delle eccellenze italiane più famose, la pizza. Ha voluto intraprendere la strada dello studio per realizzare un prodotto che nasce come di nicchia,, ma che oggi sta prendendo sempre più piede nelle richieste e nel gusto degli avventori, a causa delle tante intolleranze alimentari quali quella del glutine che vede proprio la pizza gluten free un piatto molto ricercato da buona parte della clientela.

Un piatto difficile da preparare proprio per le sue specificità e le sue qualità . Proprio a Roccella Jonica la sua premiazione quale vincitore. Premio consegnato dalla rappresentante per l’Italia al concorso miss mondo 2016, Giada Tropea. Ad accompagnare Nicodemo Arnoni non potevano mancare la sua “mentore” Aurora, sorella e il papà Davide. Da oggi pertanto, presso la pizzeria Soleado, oltre la verace pizza napoletana, anche la gluten free.

