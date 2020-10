Lukaku non basta, l’Inghilterra supera il Belgio. Vince la Croazia, pari Olanda

Lukaku non basta, l’Inghilterra supera il Belgio. Vince la Croazia, pari Olanda La nazionale di Southgate con Rashford e Mount ribalta il gol dell’attaccante dell’Inter. Successo per Modric e compagni contro la Svezia, mentre gli oranje non vanno oltre lo 0-0 contro la Bosnia continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 11 Ottobre 2020.

La nazionale di Southgate con Rashford e Mount ribalta il gol dell’attaccante dell’Inter. Successo per Modric e compagni contro la Svezia, mentre gli oranje non vanno oltre lo 0-0 contro la Bosnia



