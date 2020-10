Montolivo: “Pazzo di Theo. La conferma di Pioli il vero colpo”

Montolivo: “Pazzo di Theo. La conferma di Pioli il vero colpo” L’ex capitano del Milan sul derby: “Finisce 2-0 per noi, segnano Calhanoglu e Zlatan. Il mio addio? E’ andata così, ma l’amore per il club non cambia” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 13 Ottobre 2020.

