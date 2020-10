Milan, Ibra per sempre: obiettivo Champions per un altro anno insieme

"Milano non ha un re, ha un dio": Zlatan risponde a modo suo a Lukaku. Il club rossonero comincia a progettare il futuro

lunedì 19 Ottobre 2020.

Milan, Ibra per sempre: obiettivo Champions per un altro anno insieme

“Milano non ha un re, ha un dio”: Zlatan risponde a modo suo a Lukaku. Il club rossonero comincia a progettare il futuro



