Emanuele Scalise di Scandale, ottimo risultato al Campionato Italiano Giovani Macellai di Federcarni

Emanuele, classe 1996, figlio di Fiorella e Armando, macellai di sesta generazione, si fa subito notare per la sua passione e per il suo talento

Torino,

martedì 20 Ottobre 2020.

Dopo la recente tappa di Crotone, fortemente voluta dal presidente della Sezione Agroalimentare di Confindustria

Crotone, Alessandro Cuomo, la Calabria inizia a far conoscere e

promuovere i suoi giovani talenti del mondo delle carni con la partecipazione

alle fasi finali delle tappe previste per il Campionato Italiano Giovani Macellai di Federcarni.

Subito è stata la volta di Emanuele Scalise, giovane crotonese di Scandale, che ha ottenuto un

ottimo risultato nella sua partecipazione alla tappa di Torino, organizzata dalla Federazione Nazionale Macellai e dall’Associazione Provinciale Macellai di Torino.

Emanuele, classe 1996, figlio

di Fiorella e Armando, macellai di sesta generazione, si fa subito notare per la sua

passione e per il suo talento: è curioso, ma la conduzione conservatrice e

tradizionale del padre gli sta stretta per cui studia, legge e si informa per

capire come rilanciare l’attività di famiglia.

Il giovane

Scalise cresce e lavora con i suoi genitori fino a quando la triste e prematura

scomparsa della madre mina ogni sua certezza umana e professionale.

Lui e

il papà decidono di tenere comunque aperta la macelleria “A gucceria i Fiorella” ed Emanuele, con i risparmi lasciati dalla

mamma, decide di fare il grande passo verso l’innovazione, acquistando degli

impianti per stagionare i suoi salumi.

Purtroppo,

però, abbagliato dalla convenienza e dall’affare che credeva di fare, sbaglia

la sua scelta: gli impianti non funzionano e i suoi salumi non vengono bene, iniziando

a perdere denaro e clientela.

Un

suo compaesano, che conosce bene la sua storia, lo presenta ad Alessandro Cuomo, l’inventore dello Stagionello®.

Emanuele

felicissimo di questo incontro ha però un unico rammarico: quello di non

potersi più permettere l’acquisto di un impianto di stagionatura originale.

La

soluzione che gli cambierà la vita arriverà nel momento in cui Cuomo gli

propone un patto: ”fai le tue salsicce,

portale qui, o se vuoi producile qui con noi, e mettile in stagionatura nei

miei impianti. Prova. Vedi come va e quando inizierai nuovamente a venderle e

guadagnare, pian piano comprerai il tuo Stagionello®”.

Emanuele

si sente privilegiato e fortunato:

sente quell’opportunità come inviata

dal cielo, dalla sua mamma.

Inizia

così il suo percorso in Stagionello

Academy, si forma, cresce ed entra

a far parte della squadra dei tutor dell’Academy che lo ha accolto, fino a

diventare uno dei protagonisti del Campionato

Italiano Giovani Macellai: si fa

notare prima a Piacenza, poi a

Crotone e adesso a Torino, nell’attesa

di sbarcare nell’ultima tappa di Latina.

Ora, la piccola macelleria di Emanuele è diventata

un locale di 200 mq con griglieria annessa, sempre nella sua Scandale (KR).

Alla

domanda “qual è il tuo sogno?”, oggi

Emanuele risponde: “voglio continuare a

produrre. Essere stanco e felice come lo sono ora, che dopo 14 ore di lavoro e

400 kg di salami fatti, torno a casa col sorriso.

Però voglio vedere i miei prodotti confezionati, con sopra etichettato il mio

nome, per diventare scelta di una clientela selezionata e accorta,

possibilmente oltre i confini della mia terra”.

