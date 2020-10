Sanchez fuori per una contrattura: dovrà saltare il Genoa

Sanchez fuori per una contrattura: dovrà saltare il Genoa Problema all’adduttore per il cileno, sostituito da Lautaro nell’intervallo. Il problema, che non sembra grave, gli impedirà di giocare a Marassi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 22 Ottobre 2020.

Sanchez fuori per una contrattura: dovrà saltare il Genoa

Problema all’adduttore per il cileno, sostituito da Lautaro nell’intervallo. Il problema, che non sembra grave, gli impedirà di giocare a Marassi



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA