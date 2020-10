Crotone: sorpresi due uomini a bruciare rifiuti, denunciati dai Carabinieri forestali

I Carabinieri forestali hanno sorpreso due uomini a Crotone

Comunicato dei Carabinieri Forestali

Crotone,

venerdì 23 Ottobre 2020.

I Carabinieri

forestali hanno denunciato due persone che nei giorni appena scorsi avevano

incendiato numerosi cumuli di rifiuti per disfarsene, nella periferia di

Crotone, in un terreno di proprietà privata. I militari, notando una colonna di

fumo scuro, sono intervenuti per bloccare l’attività illegale. I due uomini

sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Crotone per violazione del

Testo unico ambientale.

I militari della Stazione CC Forestale Cirò, nel corso di un’attivitÃ

di controllo del territorio, hanno notato una vistosa colonna di fumo scuro, a

tratti nero, che si levava da alcuni cumuli in fiamme, all’interno di un

terreno incolto nella località Gabella Soprana. Raggiunta l’area a piedi hanno sorpreso

due persone intente a distruggere con il fuoco rifiuti vari, classificati dalla

normativa come rifiuti speciali non pericolosi.

I due individui, intenti ad alimentare e controllare i

fuochi che ardevano in nove cumuli, indossavano abbigliamento da lavoro e

attrezzi specifici. Dopo gli accertamenti previsti sono stati deferiti alla

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, per le valutazioni di

competenza. Uno di essi ̬ un nigeriano chiamato a concorrere in un lavoro Рin

questo caso veramente sporco – verosimilmente per pochi soldi.

La combustione illecita dei rifiuti è vietata dal dlgs

152/2006 cosiddetto testo unico ambientale. Oltre i rischi propri

dell’accensione di fuochi che possono portare allo scatenarsi di veri e propri

incendi, durante l’ignizione dei rifiuti di materie plastiche e altri materiali,

così come quelle bruciate nel caso in esame, si producono sostanze nocive come

le diossine. Esse possono indurre alterazioni delle forme di vita, anche a

basse concentrazioni. Anche per tali motivi la combustione dei rifiuti non è

consentita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA