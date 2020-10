Al campionato mondiale di Panettone, medaglia di bronzo al Maestro pasticcere Bernardo Naty, originario di Cirò Marina

Continuano i successi del cirotano del Maestro Pasticcere Bernardo Naty per tutti (Benny), titolare della Pasticceria “La Buongustaia” di Uboldo

Roma,

lunedì 26 Ottobre 2020.

Il Maestro Naty ha conquistato la Medaglia di Bronzo per la Categoria Classico al Campionato Mondiale Miglior Panettone del Mondo, svoltosi dal 24 al 25 ottobre 2020 a Roma presso Cinecittà World.

La competizione, organizzata dalla FIPGC Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria, ha visto la partecipazione di numerosi partecipanti provenienti da tutto il mondo che si sono esibiti nelle tre categorie Classico, Innovativo e Decorato.

La giuria era composta da 4 Campioni del Mondo di Pasticceria: Roberto Lestani, Presidente di giuria insieme a Matteo Cutolo, Paolo Molinari, ed Enrico Casarano, a completare la giuria: Claudia Mosca, Maurizio Santilli e Gianni Pina. Con le mani in pasta già dall’età di 8 anni, Giuseppe Zippo viene mandato a bottega per imparare un’arte.

