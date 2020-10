Inter, ti ricordi? Kiev crocevia, come ai tempi del Triplete

martedì 27 Ottobre 2020.

Inter, ti ricordi? Kiev crocevia, come ai tempi del Triplete

Sneijder e Milito in 4 minuti diedero il via alla cavalcata trionfale di Mourinho. Con lo Shakhtar sarà nuovamente in bivio per l’Europa



