Bernardeschi di male in peggio. Pioggia di critiche: manca il salto di qualità Dopo l’errore costato un gol contro il Verona, ieri il goffo intervento che ha causato il rigore per il Barcellona: non c’è pace per lo juventino, bersagliato sui social continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 30 Ottobre 2020.

