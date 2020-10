Comparti associativi: “Obbiettivo sviluppo” nota associazione di fotografi e videografi entra nella grande famiglia FenImprese

La dichiarazione del Presidente di Obbiettivo sviluppo – FenImprese Maria Pia De Fazio

Crotone,

venerdì 30 Ottobre 2020.

La stretta sulle cerimonie imposta dall’ultimo

Dpcm rischia di uccidere definitivamente la categoria foto-video, per questo

motivo tramite FenImprese e le Confederazioni di appartenenza chiederemo al

Governo interventi di sostegno per il settore.

Nello specifico, l’Associazione che conta tanti

iscritti chiede al Governo e a tutte le Istituzioni una maggiore attenzione per

le categorie foto-video legate al mondo delle cerimonie già , fortemente,

penalizzate dal passato lockdown.

Il Presidente di Obbiettivo sviluppo – FenImprese

Maria Pia De Fazio ha dichiarato: “Entrare in FenInprese è stato fondamentale

per dare maggiore forza propulsiva alla nostra voglia di aggregazione. Con

questo spirito siamo riusciti ad avere aderenti in tutta Italia e insieme,

abbiamo potuto proporre idee concrete a sostegno di una categoria già da tempo

sull’orlo del baratro.

Visti già i pochissimi ricavi, legati ai

tantissimi rinvii al 2021 di moltissime cerimonie programmate per il 2020 e

l’annullamento di quelle di questi giorni, la nostra categoria, sarÃ

particolarmente penalizzata.

Obbiettivo sviluppo FenImprese, fa anche presente

che “l’indotto legato al mondo delle foto/video-cerimonie conta migliaia

di addetti che, purtroppo, non potranno far fronte nè al pagamento di

finanziamenti in itinere, nè a pagare le pigioni dei locali, nè a pagare i

collaboratori regolarmente assunti, nè a onorare le scadenze fiscali

future”.

Ecco la struttura nominata:

Maria Pia De Fazio (Presidente), Antonio Palmieri

(Vice Presidente), Giovanni D’urso (Tesoriere)

Antonino D’Urso, Antonio Villirillo, Giuseppe

Villirillo, Dionigi Soda e Simone Bevilacqua.

La riunione è terminata con l’idea di creare una

manifestazione di protesta per il comparto nei prossimi giorni.

