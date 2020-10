Imola F1, pole di Bottas! Beffato Hamilton. Ferrari, Leclerc 7°

Imola F1, pole di Bottas! Beffato Hamilton. Ferrari, Leclerc 7° Altra doppietta Mercedes in qualifica col finlandese che precede il campione del mondo per 97 millesimi. Poi Verstappen e un ottimo Gasly. Il monegasco in quarta fila continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 31 Ottobre 2020.

