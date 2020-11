Inzaghi al settimo cielo: “Noi come Caicedo, non molliamo mai”

Inzaghi al settimo cielo: “Noi come Caicedo, non molliamo mai” L’allenatore ha commentato la vittoria in rimonta contro il Torino, da 3-2 a 3-4: “Ho corso insieme ai ragazzi perché se lo meritano, grande partita” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 01 Novembre 2020.

