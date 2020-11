Nuovo Dpcm, coprifuoco alle 22 in tutta Italia. Possibili lockdown a livello locale e regionale

Nuovo Dpcm, coprifuoco alle 22 in tutta Italia. Possibili lockdown a livello locale e regionale Da giovedì non si potrà uscire di casa dopo le 22 se non per ragioni lavorative o di salute. Stop a didattica in presenza per le scuole secondarie e sospesi i concorsi. Nuove limitazioni per ristorazione e commercio continua a […]

La Redazione24

,

martedì 03 Novembre 2020.

Nuovo Dpcm, coprifuoco alle 22 in tutta Italia. Possibili lockdown a livello locale e regionale

Da giovedì non si potrà uscire di casa dopo le 22 se non per ragioni lavorative o di salute. Stop a didattica in presenza per le scuole secondarie e sospesi i concorsi. Nuove limitazioni per ristorazione e commercio



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA