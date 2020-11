Crotone, Progetto “Biblioteca casa di quartiere”: sinergia con il mondo dell’associazionismo culturale

La nota di Rachele Via all’Assesse alla Cultura del Comune di Crotone

La Redazione

Crotone,

giovedì 05 Novembre 2020.

La

riunione che si è tenuta questo pomeriggio, in videoconferenza, con le

associazioni culturali, convocata dall’assessore alla Cultura Rachele Via ha

confermato non solo la vivacità culturale che anima le stesse ma anche la

specifica volontà di contribuire ad un percorso di ripristino di una specifica

identità culturale sulla quale l’assessore sta lavorando. La riunione, alla

quale oltre ai rappresentanti delle associazioni hanno partecipato i funzionari

dell’Ufficio Cultura dell’Ente, aveva in particolare come oggetto il

“piano Cultura Futuro Urbano” e la specifica azione “Biblioteca

casa di quartiere” per la quale l’amministrazione ha ottenuto un

finanziamento di 80.000 €.

Progetto

le cui ricadute hanno come ambito il centro storico cittadino

Alla

luce della emergenza epidemiologica è necessario procedere ad una rimodulazione

della proposta progettuale finanziata dal Mibact e l’assessore ha ritenuto

opportuno convocare la riunione proprio per analizzare il percorso che si

intende compiere insieme alle associazioni.

L’assessore

Via ha voluto ampliare il raggio di azione rispetto a quanto inizialmente

previsto coinvolgendo altre associazioni per condividere con loro le iniziative

che avranno come finalità la rivitalizzazione dei luoghi.

“Ho

trovato nel mondo dell’associazionismo culturale, che coinvolgeremo sempre

anche per altre iniziative progettuali che riguarderanno la città nel suo

complesso, ampia disponibilità e soprattutto la voglia di partecipazione per

affrontare questo periodo particolarmente delicato intensificando la proposta

culturale nella nostra città . Anche attraverso metodologie e tecniche

innovative che consentano comunque che la cultura non si fermi di fronte

all’emergenza coronavirus. In particolare su questo progetto che riguarda il

centro storico ho voluto allargare la forbice della partecipazione inizialmente

prevista all’epoca della presentazione della proposta progettuale finanziata

dal Mibact ad altre associazioni. La linea del sindaco Voce in merito è chiara

e il mio assessorato la sposa in pieno: le porte del palazzo comunale sono

aperte, spalancate, per chi vuole contribuire con idee, proposte, progetti al

servizio della comunità cittadina. Ho voluto che alla riunione partecipassero

anche i funzionari dell’Ente nei quali ho trovato professionalità e spirito di

servizio. Risorse interne che intendiamo valorizzare evitando esternalizzazioni

dispendiose ed improduttive per la comunità amministrata” ha dichiarato

l’assessore alla Cultura Rachele Via al termine della riunione.

