Under 21, colpo Italia in Islanda: 2-1 con un grande Pobega. Qualificazione a un passo

Under 21, colpo Italia in Islanda: 2-1 con un grande Pobega. Qualificazione a un passo Tre punti pesanti per i ragazzi di Nicolato, vincono e volano in testa al girone. Decisivo il centrocampista dello Spezia. Un successo nella prossima partita contro il Lussemburgo ci qualificherebbe alla fase finale continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

giovedì 12 Novembre 2020.

Under 21, colpo Italia in Islanda: 2-1 con un grande Pobega. Qualificazione a un passo

Tre punti pesanti per i ragazzi di Nicolato, vincono e volano in testa al girone. Decisivo il centrocampista dello Spezia. Un successo nella prossima partita contro il Lussemburgo ci qualificherebbe alla fase finale



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA