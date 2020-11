Encomio solenne dal Comune di Crotone per il pugile Tobia Loriga

Il sindaco Vincenzo Voce: “Abbiamo ancora tutti negli occhi e nel cuore l’emozione e la commozione che venerdì ci ha regalato, dentro e fuori dal ring, uno straordinario Tobia Loriga”

La Redazione

Crotone,

lunedì 16 Novembre 2020.

Ancora una volta questo strepitoso atleta ha dimostrato non solo il suo valore di pugile ma anche di uomo.

Il match è stato condotto all’insegna della tenacia, della forza, della passione. Un incontro di testa e di cuore.

Tobia ha dimostrato di essere un atleta integro, un professionista serio, un pugile che applica con dedizione i valori espressi da quella che viene definita la nobile arte.

Ha confermato di essere un campione. E’ campione italiano, conservando orgogliosamente il tricolore di cui si fregia la nostra città .

Accanto a questa dimostrazione di vitalità , di forza e di tecnica ha commosso tutti noi, quando sceso dal ring ha indirizzato le sue prime parole a Crotone, ai crotonesi ed alle persone che hanno perso il lavoro o rischiano di perderlo.

Un pensiero, quello della sua città , che lo accompagna sempre. Nei colori che indossa sul ring e soprattutto nel suo cuore.

Una serata indimenticabile di cui lo ringraziamo.

Ed è giusto che la città gli dimostri la sua riconoscenza.

Proporrò alla giunta l’adozione del conferimento a Tobia dell’encomio solenne, la massima onorificenza cittadina.

E’ il giusto riconoscimento per un atleta e per un uomo generoso, un ambasciatore in Italia ed in Europa della nostra città , un crotonese autentico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA