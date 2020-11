Hamilton: il razzismo, i look pazzi e… L’altra faccia di Lewis

Hamilton: il razzismo, i look pazzi e… L’altra faccia di Lewis Lewis Hamilton è un campione in pista e nella vita. Ha scelto di combattere battaglie politiche importanti e sui social non si nasconde. Ecco perché… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 16 Novembre 2020.

Hamilton: il razzismo, i look pazzi e… L’altra faccia di Lewis

Lewis Hamilton è un campione in pista e nella vita. Ha scelto di combattere battaglie politiche importanti e sui social non si nasconde. Ecco perché…



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA