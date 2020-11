Godin positivo al Covid. Nandez negativo, ma anche lui salta la Juve

venerdì 20 Novembre 2020.

Godin positivo al Covid. Nandez negativo, ma anche lui salta la Juve

Oltre all’ex Inter, a Torino non ci sarà il centrocampista, non convocato in via precauzionale. Out anche Lykogiannis



