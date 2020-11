Che caos in testa: 8 squadre in 6 punti, prima volta in 9 anni. È un “campiomatto”

sabato 21 Novembre 2020.

Le big non scappano, tante sorprese: tra porte chiuse, positivi, calendario compresso e pochi allenamenti è la stagione ideale per sovvertire le gerarchie



